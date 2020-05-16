В Москве за время самоизоляции продажи бензина упали на 20%

В Москве в апреле, когда был введён режим самоизоляции, на 20% сократились продажи автомобильного топлива по сравнению с февралём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Сильнее всего в прошлом месяце по сравнению с позапрошлым снизились продажи бензина Аи-92 — в денежном выражении на 24%. Дальше идёт бензин Аи-95 (на 22%), газ (на 19%) и дизельное топливо (на 15%).

Как говорится в исследовании, вырос средний чек покупки дизельного топлива на заправках. В апреле он был на 17% выше, чем в феврале (2092 рубля). По остальным видам топлива чек в прошлом месяце был ниже: на газ он снизился на 7% (767 рублей), на Аи-92 и Аи-95 — на 1%, до 1035 и 1364 рублей соответственно.