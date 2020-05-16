Hyundai готовится к пополнению на российском рынке, несмотря на коронавирус

Вне зависимости от ситуации с коронавирусом руководство компании Hyundai с оптимизмом смотрит на российский рынок и сохраняет планы по выводу на него новых моделей. Об этом сообщил управляющий директор "Хёндэ Мотор СНГ" Алексей Калицев в интервью "Известиям".

— Осенью этого года компания планирует представить две модели Hyundai — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra, — говорится в публикации.

Кроме того, осенью же должна состояться презентация внедорожника GV80 и нового поколения седана G80 премиального суббренда Genesis. По словам представителя компании, там ожидают, что выход автомобилей на российский рынок приведёт к увеличению продаж в два-три раза.