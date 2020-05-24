Под Киевом подросток застрелил участника войны в Донбассе из его же оружия

В Вышгороде Киевской области 16-летний подросток во время уличного конфликта застрелил бывшего участника военной операции на востоке Украины из его же огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в районе трёх часов ночи погибший вместе с другом решил выйти на улицу, чтобы поговорить с группой молодых людей, которые шумно проводили время под окнами его дома. Для чего мужчина решил взять с собой огнестрел, не уточняется, но в ходе диалога, который вскоре перерос в драку, один из подростков заметил у него в сумке оружие, выхватил его и выстрелил.

В это время один из его друзей ударил второго вышедшего на разборки, тот потерял сознание. После этого молодые люди скрылись. Когда друг погибшего пришёл в себя, он вызвал полицию и медиков, однако те смогли лишь констатировать смерть 45-летнего потерпевшего. Позже экс-депутат Игорь Мосийчук сообщил, что погибший — это бывший боец батальона "Айдар" Игорь Корниенко.