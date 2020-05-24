Диетолог опроверг теорию о вреде соли

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина опровергла информацию о том, что употребление соли в пище вредно для человека. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, соль необходима организму, без неё невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока, однако употреблять её нужно в умеренном количестве.

— Больше соли требуется людям, которые много её теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении. Соль задерживает воду — соответственно, повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом, — отметила Соломатина.

При этом диетолог добавляет, что переедание соли чаще всего является не потребностью человека, а его привычкой.

— Вкусовые рецепторы привыкают к определённому вкусу, и, если мы будем постоянно увеличивать количество соли, нам потом всё будет казаться недосоленным. И наоборот: если мы будем есть меньше соли, сможем почувствовать настоящий вкус продуктов, — считает эксперт.