Экс-депутат Рады рассказала, в каком случае Россия становится "непобедимой"

Бывший народный депутат Верховной рады от Партии регионов Анна Герман заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина. Такое признание она сделала в интервью телеканалу NewsOne, которое было опубликовано на "Ютубе".

— "Партия регионов" выступала за партнёрство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но, по большому счёту, Партия регионов была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей. А мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима, — отметила экс-нардеп.

По словам Герман, мировые политики хотели сделать Россию "более податливой", поэтому им нужно было "оторвать от неё Украину". Украинский парламентарий считает, что её страна была "козырем всего континента" — как территория, "в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой".