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Экс-депутат Рады рассказала, в каком случае Россия становится "непобедимой"

По её словам, мировые политики хотели сделать РФ "более податливой", поэтому им нужно было "оторвать от неё Украину".

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Бывший народный депутат Верховной рады от Партии регионов Анна Герман заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина. Такое признание она сделала в интервью телеканалу NewsOne, которое было опубликовано на "Ютубе".

"Партия регионов" выступала за партнёрство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но, по большому счёту, Партия регионов была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей. А мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима, — отметила экс-нардеп.

По словам Герман, мировые политики хотели сделать Россию "более податливой", поэтому им нужно было "оторвать от неё Украину". Украинский парламентарий считает, что её страна была "козырем всего континента" — как территория, "в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой".

И это был большой козырь Украины — быть таким "островком стабильности" в регионе Центральной, Восточной Европы и быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России на Запад. Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для неё самой выгодной. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира, — резюмировала Анна Герман.

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