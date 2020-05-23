На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Представитель Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что Донбасс должен быть демилитаризован к августу для того, чтобы там прошли выборы.
— Для того чтобы там можно было провести законные выборы, там должна быть безопасная территория. И, соответственно, где-то в августе должны быть выведены оттуда уже войска, проведено разоружение и демобилизация, — сказал Резников в эфире передачи "Свобода слова" Савика Шустера.
О намерении провести выборы по всей территории Украины, включая неподконтрольные Киеву Донецкую и Луганскую народные республики, заявил президент страны Владимир Зеленский в феврале.
Напомним, ранее депутат Марина Бардина от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявила о смене стратегии в Донбассе. По её словам, Киев начал двигаться по пути выполнения минских соглашений. Бардина добавила, что в настоящее время главной задачей является предоставление доступа на неподконтрольные Киеву территории для специалистов Красного Креста.