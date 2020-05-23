На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Представитель Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что Донбасс должен быть демилитаризован к августу для того, чтобы там прошли выборы.

— Для того чтобы там можно было провести законные выборы, там должна быть безопасная территория. И, соответственно, где-то в августе должны быть выведены оттуда уже войска, проведено разоружение и демобилизация, — сказал Резников в эфире передачи "Свобода слова" Савика Шустера.

О намерении провести выборы по всей территории Украины, включая неподконтрольные Киеву Донецкую и Луганскую народные республики, заявил президент страны Владимир Зеленский в феврале.