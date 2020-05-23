В Подмосковье огонь уничтожил деревянную церковь — видео

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В подмосковном Сергиевом Посаде произошёл пожар в деревянной церкви на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Огонь уже потушили, здание сгорело полностью. Отмечается, что церковь, в которой произошёл пожар, стоит отдельно и уже недействующая. На момент происшествия в ней никого не было, пострадавших нет.

К тушению привлекли 24 человека и семь единиц техники.