Депутат от партии Зеленского заявила о смене украинской стратегии в Донбассе

Выработанная экс-президентом Украины Петром Порошенко стратегия взаимодействия с республиками Донбасса за шесть лет не принесла результатов и таковые не предвидятся в будущем, поэтому действующий глава государства Владимир Зеленский начал менять подход Киева к ситуации. Об этом заявила депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина.
– У нас сейчас идёт изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведёт переговоры в трёхсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства, – сказала она в эфире телеканала "Наш".
По словам Бардиной, Киев начал движение по пути реализаций минских соглашений. По её мнению, в настоящее время главной задачей является предоставление доступа на неподконтрольные Киеву территории для специалистов Красного Креста. Она выражает уверенность, что это ускорит завершение составления скиска лиц для обмена "всех на всех".
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции.