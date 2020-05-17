Депутат от партии Зеленского заявила о смене украинской стратегии в Донбассе

Выработанная экс-президентом Украины Петром Порошенко стратегия взаимодействия с республиками Донбасса за шесть лет не принесла результатов и таковые не предвидятся в будущем, поэтому действующий глава государства Владимир Зеленский начал менять подход Киева к ситуации. Об этом заявила депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина.

– У нас сейчас идёт изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведёт переговоры в трёхсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства, – сказала она в эфире телеканала "Наш".

По словам Бардиной, Киев начал движение по пути реализаций минских соглашений. По её мнению, в настоящее время главной задачей является предоставление доступа на неподконтрольные Киеву территории для специалистов Красного Креста. Она выражает уверенность, что это ускорит завершение составления скиска лиц для обмена "всех на всех".