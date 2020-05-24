В МИД РФ "посмеялись" над оправданиями США по выходу из Договора по открытому небу

Заявления американской стороны о том, что Россия могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу над территорией США для наведения своих вооружений на ключевые объекты, вызывают громкий смех и относиться к ним серьёзно не стоит. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

— Эпизодический пролёт той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить чёткость изображения, когда на борту самолёта открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это всё мы будем использовать для целеуказания — это просто смешно, — сказал он в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

По словам дипломата, все поступившие от американской стороны объяснения о причинах выхода из международного соглашения являются достаточно сумбурными и нелогичными. При этом он отметил, что США тоже вели полёты над Россией на протяжении многих лет, причём делали это не "над пляжами и парками".

Его коллега по МИД Мария Захарова отметила, что США на протяжении последнего времени и вовсе лишь голословно обвиняли Россию в несоблюдении договора, при этом не желая ничего обсуждать и решать. По её словам, это делалось для формирования у американцев общественного мнения, которое бы не осуждало разрыв соглашения Вашингтоном.