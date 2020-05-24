Всё без изменений. В воскресенье москвичей ждёт облачная погода с дождём

В Москве и области в последний день недели ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Температура днём в столице поднимется на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями и составит 10–12 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на понедельник она опустится до плюс трёх градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 1–6 градусов выше нуля.
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