Всё без изменений. В воскресенье москвичей ждёт облачная погода с дождём

В Москве и области в последний день недели ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Температура днём в столице поднимется на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями и составит 10–12 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она опустится до плюс трёх градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.