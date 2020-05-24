Специалисты прогнозируют экстремальную жару в Москве летом

Эксперты заявили, что в июне и июле этого года на всей территории столичного региона есть вероятность экстремально жаркой погоды. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передаёт РИА "Новости".

— В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в Московском регионе, днём воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны — выше +35, — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты подчёркивают, что с приходом сильной жары может увеличиться количество пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени это касается европейской части России.