Генсек ООН призвал народ Афганистана к мирному урегулированию конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал трёхдневное перемирие между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан"* в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадана. Такое заявление сделал официальный представитель международной организации Стефан Дюжаррик.

— Генеральный секретарь приветствует объявление правительством Афганистана и "Талибаном" [трёхдневного] прекращения огня, это даст возможность афганскому народу отпраздновать Ид аль-Фитр в мирных условиях, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

В своём обращении генсек ООН также отметил, что только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане, а потому призвал стороны активнее включаться в переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации в стране.

Напомним, в конце февраля между США и движением "Талибан" был заключён мирный договор. Согласно его условиям, террористы прекращают вести огонь в Афганистане, а Вашингтон сокращает объём военного присутствия до 8,6 тысячи человек, отказывается от вмешательства во внутренние дела и территориальную целостность Афганистана, а также оказывает помощь афганским силам безопасности. Как сообщал Лайф, в начале марта американские военные начали покидать Афганистан.