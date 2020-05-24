Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства (именинами) и отметил его духовную мудрость и богатый архипастырский опыт.

— На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути — пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства.

Лукашенко выразил убеждение, что подвижническая деятельность патриарха Кирилла по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран. Он уверен также, что присущие главе РПЦ духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами России и Белоруссии.