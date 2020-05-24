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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Предстоятель Русской православной церкви отмечает именины в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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Фото © Patriarchia.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства (именинами) и отметил его духовную мудрость и богатый архипастырский опыт.

На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути — пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства.

Лукашенко выразил убеждение, что подвижническая деятельность патриарха Кирилла по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран. Он уверен также, что присущие главе РПЦ духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл совершил молитвенный объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление" для избавления от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции.

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