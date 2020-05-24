Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку более 50 регионов России

— Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов, — говорится в сообщении.