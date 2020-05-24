Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку более 50 регионов России

Выплату в размере 100 миллиардов рублей получат 56 регионов России для компенсации снижения доходов бюджетов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
— Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов, — говорится в сообщении.
Как пояснили в кабмине, данная сумма направлена с целью сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, вызванных сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Напомним, в начале мая президент России Владимир Путин обнародовал расширенный список мер поддержки россиян и бизнеса во время пандемии коронавируса.