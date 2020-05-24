Жители Ленобласти на руках перенесли машину, чтобы открыть пожарным дорогу — видео

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На 21-м этаже в одном из жилых домов в городе Мурине в Ленинградской области вспыхнул пожар. Однако из-за заблокированного проезда к дому машины МЧС не смогли добраться до места происшествия. Тогда на помощь пришли местные жители. Они буквально руками переставили легковушку, мешавшую проезду спасателей.

Как отметили в региональном управлении МЧС, ещё до приезда пожарных на место борьбу с огнём организовал их коллега по ведомству Дмитрий Подгорный, проживающий в том же подъезде. Услышав звук пожарной тревоги, он совершил поквартирный обход.

— Совершая поэтажный обход, обнаружил, что на 21-м этаже — сильное задымление, в котором невозможно находиться без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Тогда, поднявшись на этаж выше, он организовал разматывание рукава пожарного крана и стал тушить из окна горящую квартиру, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Всего из дома были эвакуированы 32 человека, никто не пострадал. Менее чем через час после первого сообщения о пожаре огонь на месте происшествия был полностью ликвидирован.