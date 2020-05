Красный призрак. Как США втянулись в холодную войну с Китаем, а выиграть может Россия

Кое-кому в России может показаться, что нынешний конфликт США с Китаем — это блажь Трампа или следствие его хамского поведения. Что после ухода нынешнего главы Белого дома отношения между Пекином и Вашингтоном снова войдут в обычное торгово-экономическое русло. Однако американские эксперты так не считают. И не "какие-то" эксперты — почти все. Либералы и консерваторы, демократы и республиканцы — все считают, что между КНР и США разворачивается настоящая холодная война. И выиграть в ней Америке будет гораздо сложнее, чем в войне с СССР. На вопрос "почему?" попытался дать ответ американский журналист Билл Пауэлл в своей статье America Is in a New Cold War and This Time the Communists Might Win ("Америка в новой холодной войне — и на этот раз коммунисты могут в ней победить") для журнала Newsweek. Эта статья (русский перевод текста приводится ниже) будет интересна и российским читателям, поскольку даёт основания надеяться на возможное скорое улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.