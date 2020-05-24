Умер легенда цирка Тамерлан Нугзаров

Народный артист РСФСР, основатель знаменитого конного цирка "Горская легенда о любви" Тамерлан Нугзаров умер в возрасте 77 лет. Вместе с труппой он находился в Ярославле. О случившемся Лайфу рассказал его коллега Алан Бугаев.

— У него не было проблем [со здоровьем], до последнего работал, все номера [выполнял], несмотря на солидный возраст. Для такого возраста многие удивлялись, как он может два номера и один аттракцион большой, вся программа на нём была. Он не от коронавируса [скончался], поскольку не подтверждено было. Вчера приехал его сын из Москвы, лекарства привёз, но уже поздно было. Сегодня утром не стало его, — сказал Бугаев.

Он уточнил, что труппа приехала в Ярославль на гастроли. Спустя всего два представления был введён режим самоизоляции и выступления были отменены. По его словам, сейчас все коллеги в растерянности. Он уверен, что таких артистов, как Нугзаров, больше нет. Он был "последний из могикан".

Соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР выразил и Максим Никулин — гендиректор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

— Это действительно легенда цирковая. Потеря для циркового сообщества, циркового мира. И, безусловно, от своего лица и сотрудников цирка мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — сказал он Лайфу.