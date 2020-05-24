В Пензе найдена мёртвой пропавшая 14-летняя девочка

Уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" возбуждено в Пензе после обнаружения тела пропавшей накануне 14-летней девочки. По данным следствия, ребёнок отправился на прогулку днём 22 мая, но домой девочка так и не вернулась. Позднее её тело нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти.

— Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации об обстоятельствах убийства несовершеннолетней и лице, причастном к совершению преступления, сообщить в региональное Следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02, — призвали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

По предварительной информации, причиной смерти девочки стала асфиксия — её задушили.

По сообщениям местных жителей, тело нашли в лесополосе недалеко от конечной остановки общественного транспорта. Там часто собираются компании собутыльников.