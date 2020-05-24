В Минобрнауки назвали сроки зачисления первокурсников в 2020 году

Министерство образования и науки рассчитывает, что полное зачисление абитуриентов в вузы удастся провести в августе. Как заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, в текущем году из-за эпидемиологической обстановки сроки сдачи второй волны ЕГЭ были сдвинуты на последний месяц лета. И зачисления не будут проводиться, пока все желающие не сдадут экзамены.
— 100%-ные зачисления мы произведём в августе, — рассказал Афанасьев в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, ранее также глава Минобрнауки рассказал, что из-за распространения коронавирусной инфекции Всероссийский выпускной в вузах пройдёт в онлайн-формате.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.