В Минобрнауки назвали сроки зачисления первокурсников в 2020 году

Министерство образования и науки рассчитывает, что полное зачисление абитуриентов в вузы удастся провести в августе. Как заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, в текущем году из-за эпидемиологической обстановки сроки сдачи второй волны ЕГЭ были сдвинуты на последний месяц лета. И зачисления не будут проводиться, пока все желающие не сдадут экзамены.