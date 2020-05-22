В Минобрнауки назвали дату проведения всероссийского онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский выпускной в вузах, который из-за распространения коронавирусной инфекции пройдёт в онлайн-формате, может состояться 4 июля. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".

— Я думаю, что это [всероссийский выпускной] 4 июля [будет] ориентировочно, — сказал министр.

По словам Фалькова, несмотря на то что из-за пандемии коронавируса мероприятие в этом году придётся провести дистанционно, у нового формата есть свои плюсы. В частности, онлайн-выпускной сможет объединить учащихся всех университетов, что позволит "стереть границы".

Глава Минобрнауки выразил надежду, что в торжественный день выпускников поздравят "лучшие, самые успешные люди страны", которые смогли бы вспомнить свои студенческие годы и сказать тёплые слова напутствия молодым россиянам.

— Мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было, — добавил он.