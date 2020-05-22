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На Сахалине две школьницы сорвались со скалы во время прогулки. Одна не выжила

Другая девочка смогла выбраться самостоятельно.

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Фото © Sakhalin.info

В сахалинском городе Курильске две девочки 11 и 12 лет во время прогулки забрались на скалы, откуда затем сорвались, сообщил Лайфу источник.

Одной школьнице удалось выжить и самостоятельно подняться, её доставили в курильскую ЦРБ с переломом локтя и множественными ушибами. 11-летняя девочка скончалась на месте, сломав при падении голень бедра и ударившись головой. Отмечается, что скалы находились недалеко от домов.

На месте происшествия работают спасатели, скорая помощь и полиция. Обстоятельства инцидента уточняются.

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