На Сахалине две школьницы сорвались со скалы во время прогулки. Одна не выжила

В сахалинском городе Курильске две девочки 11 и 12 лет во время прогулки забрались на скалы, откуда затем сорвались, сообщил Лайфу источник.

Одной школьнице удалось выжить и самостоятельно подняться, её доставили в курильскую ЦРБ с переломом локтя и множественными ушибами. 11-летняя девочка скончалась на месте, сломав при падении голень бедра и ударившись головой. Отмечается, что скалы находились недалеко от домов.