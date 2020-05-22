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Стучаться в дверь пришлось кувалдой. Опубликованы кадры задержания экс-издателя журнала "Флирт"

Дмитрия Зяблицева подозревают в организации проституции. Он уже дважды был судим за подобные преступления — в 2007-м и 2017-м.

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Полиция опубликовала видео задержания экс-издателя журнала "Флирт", которого снова подозревают в организации проституции.

На кадрах видно, что "стучаться" в дверь Дмитрия Зяблицева СОБРу пришлось кувалдой. В квартире оперативники нашли несколько телефонов и планшетов, а также списки с именами девушек и суммами.

О задержании в Москве Зяблицева Лайф узнал накануне. По данным нашего источника, экс-издатель с подельниками в течение года снимали несколько квартир в столице, где девушки и оказывали "услуги", а клиентов искали с помощью рекламы в Интернете. За год "бизнесменам" удалось заработать более 47 миллионов рублей.

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