Учёные выяснили, что "лекарство Трампа" от коронавируса ухудшает состояние больных

Противомалярийные препараты "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин", которые рекомендовал для лечения коронавируса президент США Дональд Трамп, могут быть не только неэффективны в борьбе с вирусом, но и опасны для жизни. К такому выводу пришли учёные, которые провели исследование и опубликовали результаты в журнале Lancet.

Специалисты изучили три крупные группы пациентов, которых лечили тремя разными способами. Первый способ подразумевал лечение одним из препаратов, рекомендованных Трампом. Второй метод добавлял к первому антибиотики. В третьем же способе противомалярийные препараты не использовались вовсе.

Выяснилось, что при лечении указанными препаратами смертность среди пациентов составила от 16 до 18%. В группе, которую лечили противомалярийными средствами совместно с антибиотиками, скончалось от 22,8 до 23,8%, в то время как среди пациентов, которых вообще не лечили этими препаратами, смертность оказалась на уровне 9%. Кроме того, учёные утверждают, что при наличии сопутствующих заболеваний вероятность летального исхода может вырасти до 45%.