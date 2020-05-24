Сексу — нет, а уродливым шапкам — да. Как карантин изменил немецкий футбол и китайские школы

Европа и Китай постепенно отходят от карантина. Рассказываем, как коронавирус изменил привычную жизнь в этих регионах. Спойлер — в некоторых сферах до неузнаваемости.

В ряде стран начали ослаблять карантин. Вместе с тем люди постепенно возвращаются на первый взгляд к привычной жизни. На самом же деле прежней она станет ещё не скоро. Пандемия, кажется, оставила неизгладимый след в обществе. Похоже, люди теперь всегда будут сторониться незнакомцев в магазинах и бледнеть от ужаса при звуке чьего-нибудь чиха. Школы, кинотеатры, рестораны и другие организации, которым приходится работать с людьми, понимают это и стараются создать условия, которые подарят клиентам не только комфорт, но и чувство безопасности. Рассказываем про несколько таких примеров.

Китайские школы — нелепая шляпа

В конце апреля в Китае заработали школы. Школы — одно из мест, где всегда много людей. В толпе сложно соблюдать безопасную дистанцию, но китайцы стараются. На входе раздают медицинские маски, а на территории учебного заведения повсюду расставлены дозаторы с дезинфицирующим средством. Учителя следят, чтобы ученики регулярно пользовались и тем и другим.

Но меньше всего повезло младшеклассникам в Ханчжоу. Там детям с первого по третий класс необходимо носить шляпы с метровыми полями. Хотя на счёт полей мы погорячились. В подавляющем большинстве случаев к кепкам крепятся метровые планки по бокам. Последние не допускают между детьми критической близости. Ограничители делаются из картона, палок, пластиковых труб и даже продолговатых воздушных шариков. Школьники нередко их украшают. Иногда получается очень даже стильно.

Необходимость социального дистанцирования учителя объясняют в том числе и с помощью уроков истории. В эпоху династии Сун (960–1279 гг.) чиновников обязывали носить похожие головные уборы. Планки по краям не только выделяли вельмож в толпе, но и не позволяли им незаметно сближаться друг с другом и шептаться во время судов.

Рестораны с индивидуальными кабинками не только в туалетах

С 19 мая в Нидерландах постепенно возобновляется работа ресторанов и кафе. Лучше всего, похоже, к открытию сезона подготовилось заведение Mediamatic ETEN в Амстердаме. Ещё в начале мая оно поработало несколько дней в ограниченном режиме. Владельцы заведения пускали только друзей и близких. Необычный подход позволил собрать отзыв фокус-группы на новую систему обслуживания.

Новизна заключается в том, что ETEN решил рассаживать посетителей в прозрачные кабинки по два-три человека. Стены защищают группы людей друг от друга, но при этом, будучи прозрачными, не мешают наслаждаться видом (ресторан расположен у воды). Персонал заведения, к слову, тоже защищён: он обслуживает клиентов в перчатках и больших пластиковых масках. Которые, разумеется, тоже прозрачные.

Нидерландские рестораторы назвали систему Serres Séparées, что с французского переводится как "отдельные теплицы". Нововведение получило мощный позитивный отклик от жителей Амстердама. Владельцы Mediamatic ETEN говорят, что, после того как снимки кабинок завирусились в соцсетях, они получили заявки от людей на месяц вперёд.

В самолётах может стать ещё неудобнее

Когда в России точно возобновятся международные перелёты, пока не известно. Однако в ряде других стран ограничения будут сняты до 30 июня. А где-то (например в Черногории и Турции) сфера туризма начала выходить из анабиоза уже 18 и 20 мая. В общем, отрасль оживает. А значит, к пассажироперевозкам в постковидную эпоху нужно готовиться уже сейчас.

В ряде случаев авиакомпании не станут продавать билеты на места посередине в салонах экономкласса. Такую идею, например, озвучили британский лоукостер Easyjet и американская авиакомпания Delta. С подобной же рекомендацией недавно обратился к перевозчикам и Роспотребнадзор. Точнее, российское ведомство вовсе просит компании гонять самолёты полупустыми.

Разумеется, с новыми правилами мириться готовы не все. Недовольство есть как со стороны транспортных организаций, так и со стороны пассажиров. Первые переживают из-за потенциальных убытков, а вторые не хотят повышения цен на билеты. Последнее неизбежно произойдёт, если подобные ограничения вступят в силу.

Однако итальянская дизайнерская компания Aviointeriors предлагает вариант, который понравится всем. Мастера по оформлению интерьеров предлагают разграничить места в экономклассе пластиковыми барьерами — сделать своего рода персональные кабинки для людей. Другой вариант: Aviointeriors предполагает разворот мест посередине на 180 градусов, лицом к хвосту. Таким образом, будет соблюдена безопасная дистанция между пассажирами.

Футбол и запрет на секс

Досталось от коронавируса и звёздам большого спорта. Не всё же простым обывателям страдать. В середине мая в Германии возобновилась Бундеслига. Но с ограничениями. Что, в общем, для мира, пережившего пандемию, норма. Причём самые строгие запреты направлены именно на футболистов.

На время проведения турнира от спортсменов требуют сократить количество вылазок на улицу до минимума, отказаться от приёма гостей и не появляться в местах скопления людей. Но самое главное — футболистам нельзя заниматься сексом и целоваться с партнёром. Правда, только если у сожителя есть намёки на CoViD-19. Что, впрочем, всё равно сурово при условии, когда даже насморк рассматривается как признак заболевания.

Но и это не всё. Перечисленные правила распространяются только на личное время спортсменов. Для других сценариев тоже предусмотрены запреты. На спортивных базах, например, душ принимать нельзя — только дома или в номере отеля. К слову, о последних. В отелях игрокам нельзя посещать лобби-бары и заказывать какое-либо обслуживание номера. Даже уборки в комнатах не будет до тех пор, пока команда не съедет.