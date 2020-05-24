Под Мурманском пятилетняя девочка ушла гулять к реке и не вернулась

В селе Алакуртти Мурманской области более 440 человек пытаются разыскать пятилетнюю девочку, которая накануне ушла гулять к реке Тунтсайоки и не вернулась. В поисках принимают участие полиция, спасатели, водолазы, добровольцы.

— Вчера она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района, до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно, — уточнили в ГУ МЧС РФ по региону.

По данным местных пабликов, вместе с пятилетней Альбиной была старшая сестра. Та присматривала за малышкой, но в какой-то момент отвлеклась. Девочка говорит, что в последний раз видела Альбину бросающей шишки в реку.

Между тем Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту безвестного исчезновения девочки. Руководство ведомства взяло под контроль оперативно-разыскные мероприятия.