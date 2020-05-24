За избиение бывшей супруги задержали известного теннисиста

В Грузии задержан известный теннисист Николоз Басилашвили. Полиция подозревает его в избиении бывшей жены. О ходе следствия сообщила Генпрокуратура республики. Имя фигуранта не указывается, но его уточняют грузинские СМИ.

— Следствие установило, что 21 мая 2020 года Н. Б. в посёлке Авчала города Тбилиси на почве ссоры осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н. Д., — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчина якобы избивал бывшую супругу в присутствии ребёнка. Теперь против него возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до трёх лет либо же до 400 часов общественных работ. В ближайшее время Басилашвили выберут меру пресечения.