Мотоциклист погиб, влетев под грузовик в Москве — видео

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате столкновения транспортных средств мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.
На кадрах с места аварии видно, что мотоцикл, преодолев полосу встречного движения и ударившись о нижний бампер грузовика, застрял под самосвалом.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Движение от Ферганской до Ташкентской улицы некоторое время было осложнено.
Напомним, ранее в ДТП с мотоциклом и скорой на Ставрополье погибло три человека. Лайф публиковал видео с места трагедии.