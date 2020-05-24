Мотоциклист погиб, влетев под грузовик в Москве — видео

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате столкновения транспортных средств мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

На кадрах с места аварии видно, что мотоцикл, преодолев полосу встречного движения и ударившись о нижний бампер грузовика, застрял под самосвалом.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Движение от Ферганской до Ташкентской улицы некоторое время было осложнено.