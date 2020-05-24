В Башкирии медсёстры заявили, что их заперли на карантин в морге

Двух медсестёр Архангельской центральной районной больницы в Башкирии под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на всю ночь в морге. К ним даже приставили охранников, чтобы они не сбежали. На такие меры руководство решило пойти из-за того, что женщины контактировали с больной коронавирусом, пишет издание ProUfu.

Отмечается, что на изоляцию в морг Анну П. и Анису Р. направили после того, как они убрались в палате пациентки. Медработницам пригрозили уголовным делом в случае попытки побега. Морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнатке через стенку устроен бокс — так называемый изолятор для больных коронавирусом.

— Окна заколочены железной решёткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет — холодно. Но больше всего угнетал запах трупов, — приводит издание слова 51-летней Анисы Р.

Поспать женщины в этом помещении не смогли: матрасы и подушки — в комьях, а одеяла сыпались. В 7:30 им принесли завтрак, но медсёстры отказались есть.

— С 1983 года я работаю, ветеран труда… с медицинского училища никогда не видела такого отношения к медработникам! Я вообще в шоке. Ни душа, ни еды, ещё и в морге мы должны были сидеть, — отметила 59-летняя Анна П.

Одна из медсестёр написала заявление в прокуратуру. Пояснения давали ещё четыре медсестры психотерапевтического отделения, переведённые в провизорский госпиталь. Обращение работников в прокуратуру для главврача больницы Людмилы Хатмуллиной стало неожиданностью. По её словам, врачей не запирали в морге, а изолировали в бактериологической лаборатории.

— У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории (который находится в одном здании с моргом. — Прим. ред.). Там они и ночевали, и там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет, — отметила Людмила Хатмуллина.