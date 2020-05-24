Алиханов ответил на слова советника Трампа о Калининграде — "ноже в сердце Европы"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заочно ответил советнику президента США Роберту О’Брайену, назвавшему регион "ножом в сердце Европы". Американский дипломат заявил, что Калининград превратили в "закрытую военную базу с огромным количеством ракет и оружия" вместо того, чтобы сделать его центром туризма и налаживать контакты с ЕС.

— Американская президентская администрация, как обычно, поверхностна. Наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев, — предположил Алиханов в беседе с РБК.

Губернатор отметил, что заявление про "закрытую военную базу" у него не вызывает ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских чиновников. По его словам, оценка США ситуации с туризмом в Калининградской области далека от реального положения дел. Алиханов пояснил, что до пандемии коронавируса турпоток в регионе ежегодно рос на 17–20%.