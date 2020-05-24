Несколько человек на всю Соборную мечеть. Намаз в честь Ураза-байрама в Москве провели в особых условиях

Фото © Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Из-за пандемии коронавируса коллективный намаз по случаю наступления священного праздника Ураза-байрам состоялся в Московской соборной мечети за закрытыми дверями. Молитву провёл глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
Фото © Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Фото © Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Впервые за 30 лет в мечети не было тысяч верующих, в молельном зале находились только немногочисленные имамы Соборной мечети. Во время намаза они соблюдали дистанцию, а также оставались в медицинских масках и перчатках.
Ураза-байрам известен также как Ид-аль-Фитр — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиционно в праздник разговения сотни тысяч верующих по всей России направляются в мечети для совершения коллективного намаза. В этом году пандемия вынудила мусульман молиться дома. Шейх Равиль Гайнутдин призвал с пониманием отнестись к ситуации и наблюдать онлайн за праздничным намазом из Соборной мечети.