Антарктида покрывается зелёным снегом — фото
В когда-то вечной мерзлоте теперь цветут водоросли. По словам учёных, это видно даже на снимках из космоса.
Снег на побережье Антарктиды позеленел, пишет Nature Communications. Сообщается, что исследователи из Кембриджского университета обнаружили на континенте активное размножение микроскопических водорослей. По их словам, их ярко-зелёный оттенок заметен даже из космоса. Отмечается, что учёные рассмотрели снимки, сделанные в 2017–2019 годах спутником Европейского космического агентства Sentinel 2.
Больше всего растительности оказалось на западном берегу Антарктики и расположенных поблизости островах. По мнению учёных, пейзажи этих мест так изменились из-за потепления климата. Там летом средняя температура воздуха — уже выше нуля. Интересно, что эти "снежные" водоросли привыкли к экстремальным условиям. По прогнозам исследователей, при дальнейшем потеплении им может стать в этих регионах слишком жарко — и тогда они начнут продвигаться в глубь материка.
Стоит добавить, что в Антарктиде есть также "красные" водоросли, благодаря особому пигменту они создают эффект "арбузного снега". Климатологи планируют провести ещё одно исследование, чтобы проследить и за их распространением.
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