Антарктида покрывается зелёным снегом — фото

Снег на побережье Антарктиды позеленел, пишет Nature Communications. Сообщается, что исследователи из Кембриджского университета обнаружили на континенте активное размножение микроскопических водорослей. По их словам, их ярко-зелёный оттенок заметен даже из космоса. Отмечается, что учёные рассмотрели снимки, сделанные в 2017–2019 годах спутником Европейского космического агентства Sentinel 2.

Больше всего растительности оказалось на западном берегу Антарктики и расположенных поблизости островах. По мнению учёных, пейзажи этих мест так изменились из-за потепления климата. Там летом средняя температура воздуха — уже выше нуля. Интересно, что эти "снежные" водоросли привыкли к экстремальным условиям. По прогнозам исследователей, при дальнейшем потеплении им может стать в этих регионах слишком жарко — и тогда они начнут продвигаться в глубь материка.