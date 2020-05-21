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Регион
Опубликовано 21 мая 2020, 10:54
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Антарктида покрывается зелёным снегом — фото

В когда-то вечной мерзлоте теперь цветут водоросли. По словам учёных, это видно даже на снимках из космоса.

Фото © Springer Nature Limited

Фото © Springer Nature Limited

Снег на побережье Антарктиды позеленел, пишет Nature Communications. Сообщается, что исследователи из Кембриджского университета обнаружили на континенте активное размножение микроскопических водорослей. По их словам, их ярко-зелёный оттенок заметен даже из космоса. Отмечается, что учёные рассмотрели снимки, сделанные в 2017–2019 годах спутником Европейского космического агентства Sentinel 2.

Фото © Springer Nature Limited

Фото © Springer Nature Limited

Больше всего растительности оказалось на западном берегу Антарктики и расположенных поблизости островах. По мнению учёных, пейзажи этих мест так изменились из-за потепления климата. Там летом средняя температура воздуха — уже выше нуля. Интересно, что эти "снежные" водоросли привыкли к экстремальным условиям. По прогнозам исследователей, при дальнейшем потеплении им может стать в этих регионах слишком жарко — и тогда они начнут продвигаться в глубь материка.

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Стоит добавить, что в Антарктиде есть также "красные" водоросли, благодаря особому пигменту они создают эффект "арбузного снега". Климатологи планируют провести ещё одно исследование, чтобы проследить и за их распространением.

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Адель Романенкова
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