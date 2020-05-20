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Курьеры стали получать чаевые в два раза чаще. Названы самые щедрые города России

Кажется, россияне осознают их важность. Интересный факт: самый щедрый город — не Москва.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Delivery Club проанализировал статистику заказов еды с собственной доставкой в 70 городах. Выяснилось, что за март, апрель и начало мая количество чаевых для курьеров выросло практически в два раза — с 10 до 21%.

Аналитики составили рейтинг самых щедрых городов. Выглядит он следующим образом:

  1. Калининград — 25%.
  2. Краснодар — 24%.
  3. Новосибирск — 23%.
  4. Москва — 22,5%.
  5. Сочи — 22,4%.
  6. Ростов-на-Дону — 22%.
  7. Саратов — 21,7%.
  8. Нижний Новгород — 20,9%.
  9. Тула — 20,8%.
  10. Воронеж — 20,6%.

Возможность оставлять курьерам Delivery Club безналичные чаевые появилась в приложении в начале 2020 года. В апреле Delivery Club увеличил сумму чаевых курьерам в два раза за свой счёт, сообщает пресс-служба компании.

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