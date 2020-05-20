Курьеры стали получать чаевые в два раза чаще. Названы самые щедрые города России

Delivery Club проанализировал статистику заказов еды с собственной доставкой в 70 городах. Выяснилось, что за март, апрель и начало мая количество чаевых для курьеров выросло практически в два раза — с 10 до 21%.
Аналитики составили рейтинг самых щедрых городов. Выглядит он следующим образом:
- Калининград — 25%.
- Краснодар — 24%.
- Новосибирск — 23%.
- Москва — 22,5%.
- Сочи — 22,4%.
- Ростов-на-Дону — 22%.
- Саратов — 21,7%.
- Нижний Новгород — 20,9%.
- Тула — 20,8%.
- Воронеж — 20,6%.
Возможность оставлять курьерам Delivery Club безналичные чаевые появилась в приложении в начале 2020 года. В апреле Delivery Club увеличил сумму чаевых курьерам в два раза за свой счёт, сообщает пресс-служба компании.