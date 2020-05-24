На YouTube-канале "История.РФ" пройдёт онлайн-лекция "Война и мир в мае 1945-го"

Помощник президента РФ Владимир Мединский прочитает завтра, 25 мая, онлайн-лекцию "Война и мир в мае 1945-го" для студентов Дипломатической академии и молодых дипломатов российского МИД.

Мединский расскажет о том, каким был победный май 1945 года. В ходе лекции будут рассмотрены решения стран — союзников антигитлеровской коалиции, а также их противоречия и компромиссы. Мединский планирует поведать и о формировании основ современного миропорядка.

Онлайн-лекция начнётся в 13:00. Стать её слушателем может каждый. Встреча будет транслироваться на ютуб-канале "История.РФ", на страницах Мединского в соцсетях, а также в информационном потоке Лайфа.