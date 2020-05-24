Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города

Во Франции 23 мая 55-летняя женщина-трансгендер Мари Ко впервые в истории стала мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен. Об этом сообщает местное издание La Voix du Nord.

— Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции, — отметила соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

Население города составляет 550 человек, он расположен в 30 километрах от Лилля. За Мари Ко проголосовало 14 депутатов. По мнению самой Мари Ко, её выбирали не потому, что она трансгендер.