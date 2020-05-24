Пациентам детской больницы показали ласкового медвежонка — видео

Сегодня у пациентов барнаульской детской краевой больницы был настоящий праздник, а главной героиней его стала воспитанница местного зоопарка — медвежонок Глаша. Сотрудники зоосада подогнали к окнам медучреждения подъёмник и через окна познакомили детей и их родителей с животным.

Маленькие пациенты радостно отреагировали на такой жест, тепло поприветствовали медвежонка и даже снимали на камеры мобильных телефонов. Сама Глаша тоже оказалась в хорошем настроении и с удовольствием позировала для детей на руках своего наставника. Видео детского праздника сотрудники зоопарка опубликовали в группе "ВКонтакте".

Медвежонок появился в барнаульском зоопарке совсем недавно. Как рассказали смотрители, малышка была найдена в лесу совершенно одна, а о её родителях ничего не известно. Пока Глаша не выросла, сотрудники зоопарка экстренно решают вопрос с новым вольером. После этого медвежонок станет полноправным воспитанником учреждения.