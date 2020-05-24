В Сети показали возможный облик нового кроссовера Lada

Недавно в Сети появилась информация, что автогигант АвтоВАЗ к 2028 году выпустит несколько новых и обновлённых автомобилей. Предполагается, что среди них будут два новых компактных кроссовера, выполненных в фирменном Х-стиле.

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В издании "Колёса.ру" представили, как могла бы выглядеть такая машина. Там предположили, что новинка по габаритам может быть похожа на паркетники С-класса. По мнению дизайнера, автомобиль оснастят решёткой радиатора, объединённой с фарами, а обрамление сделают в виде X-образных элементов.

На крыльях нового автомобиля могут расположить подштамповки, которые уже стали обязательным элементом дизайна компании Lada. Но как на самом деле будет выглядеть компактный кроссовер, пока официальной информации нет.