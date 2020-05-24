В Сети показали возможный облик нового кроссовера Lada

Недавно в Сети появилась информация, что автогигант АвтоВАЗ к 2028 году выпустит несколько новых и обновлённых автомобилей. Предполагается, что среди них будут два новых компактных кроссовера, выполненных в фирменном Х-стиле.
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В издании "Колёса.ру" представили, как могла бы выглядеть такая машина. Там предположили, что новинка по габаритам может быть похожа на паркетники С-класса. По мнению дизайнера, автомобиль оснастят решёткой радиатора, объединённой с фарами, а обрамление сделают в виде X-образных элементов.
На крыльях нового автомобиля могут расположить подштамповки, которые уже стали обязательным элементом дизайна компании Lada. Но как на самом деле будет выглядеть компактный кроссовер, пока официальной информации нет.
Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ зарегистрировал три новых товарных знака, которые могут быть использованы в качестве названия автомобилей Lada: Tensa, Forta и Kayna.