Бегал по улице и залез в цистерну. В Москве задержали голого мужчину — видео

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В столичном районе Кунцево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали буйного обнажённого мужчину. Как рассказали Лайфу в пресс-службе ведомства, к ним за помощью обратились местные жители. Они пожаловались, что по округе бегает неадекватный голый мужчина и пристаёт к людям.

Инцидент произошёл на улице Клочкова. Мужчина бесцельно метался по дорогам, попутно облил краской сотрудника коммунальных служб, которую отнял у него же. Затем он забрался в припаркованную открытую машину такси. Общими усилиями водители-таксисты смогли прогнать его. Но голый беглец нашёл себе новую цель для "развлечений" — цистерну с водой, в которую забрался. Именно в этот момент на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Задержанным оказался 31-летний житель Москвы. Его сотрудники вневедомственной охраны передали коллегам из полиции. Причины странного поведения хулигана устанавливаются.

А другой неадекватный мужчина накануне захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Он требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему некую правду, и угрожал взорвать бомбу. Родственник задержанного рассказал Лайфу, что знает его исключительно как "доброго, хорошего и рассудительного".