Названа возможная причина авиакатастрофы в Пакистане

Самолёт Пакистанских авиалиний, при крушении которого погибло более ста человек, мог повредить двигатели при первой попытке приземления. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации страны.
Aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/TuplwTc2ez— Naveed Siddiqui (@Naveedsidd00) May 22, 2020
По его словам, двигатели самолёта могли трижды зацепить взлётно-посадочную полосу. Согласно первичному отчёту управления об авиакатастрофе, на ВПП обнаружили три следа от моторов. В документе содержится предположение, что от трения двигателей о землю могли отказать системы подачи топлива или смазки.
Напомним, самолёт Пакистанских авиалиний разбился 22 мая в городе Карачи. Он выполнял внутренний рейс, на борту было 107 человек. Лайнер рухнул прямо на жилой район. При крушении выжили два человека, все остальные погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.