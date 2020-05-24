Названа возможная причина авиакатастрофы в Пакистане

Самолёт Пакистанских авиалиний, при крушении которого погибло более ста человек, мог повредить двигатели при первой попытке приземления. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации страны.

Aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/TuplwTc2ez — Naveed Siddiqui (@Naveedsidd00) May 22, 2020

По его словам, двигатели самолёта могли трижды зацепить взлётно-посадочную полосу. Согласно первичному отчёту управления об авиакатастрофе, на ВПП обнаружили три следа от моторов. В документе содержится предположение, что от трения двигателей о землю могли отказать системы подачи топлива или смазки.