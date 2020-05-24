Пригожин и Шнуров устроили перепалку по поводу "обедневших" из-за пандемии артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал шутку лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Артист стихами ответил на высказывание Пригожина о "чудовищном положении" артистов. Своё обращение Пригожин опубликовал в Instagram.

По словам продюсера, Шнурову, прежде чем подшучивать "стишками", стоило бы понять, о ком именно шла речь. Как отметил Пригожин, когда он говорил, что тысячи артистов по всей стране сейчас находятся "на нуле", он имел в виду не себя и певицу Валерию.

— Ты — депутат (Шнуров вступил в Партию Роста, однако не является депутатом Госдумы), позаботься о людях, которые только начинают творческую карьеру, — отметил продюсер.

Пригожин также вспомнил, что певец Иосиф Кобзон, который умер в 2018 году, "всегда заботился о своих коллегах в Госдуме и не только".

Напомним, ранее Шнуров ответил стихами на слова Пригожина о "чудовищном" положении артистов из-за коронавируса. Продюсер заявил, что сейчас артисты вынуждены "проедать то, что удалось в своё время скопить". В ответ на это Шнуров призвал "людей божьих" помочь продюсеру "кто чем может на еду". От себя он решил отправить Пригожину сосиски "из "Пятёрочки".