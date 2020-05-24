Требовал пустить в бизнес-класс. В Крыму с рейса сняли пьяного дебошира из Подмосковья

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В Крыму в аэропорту Симферополя задержали дебошира. Мужчина был пьян, вёл себя агрессивно и оскорблял окружающих. После того как полиция доставила его в отдел, оскорбления не прекратились. Там всё сняли на видео.

Началось всё в самолёте, который должен был вылететь рейсом Симферополь — Москва. Житель подмосковной Дубны попросил стюардессу пересадить его в бизнес-класс, однако соответствующего посадочного талона у него не было, в связи с чем услышал отказ. После этого он начал предлагать пересадить его за деньги, однако и эти попытки не увенчались успехом. Тогда мужчина перешёл на угрозы и оскорбления.

— Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолёт. Однако мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим, — сообщили в пресс-службе МВД России.

В отделении дебошир не успокоился и продолжал оскорблять сотрудников полиции, угрожая им увольнением. Его главным аргументом было то, что он якобы тоже сотрудник правоохранительных органов, поэтому задерживать его нельзя. Мужчина пытался обратиться к главе МВД через камеру наблюдения, чтобы тот за него вступился. Когда аргументы хулигана закончились, он вернулся к личным оскорблениям.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался, после чего был помещён в комнату для административно задержанных. В полиции на него составили протокол об административном правонарушении за нахождение в самолёте пьяным, а также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье "Хулиганство". Как оказалось, полицейским на самом деле он никогда не был.

Ранее Лайф рассказывал про двух пьяных дебоширов в аэропорту Внуково, которые пытались улететь в Таиланд. Их планам помешала транспортная полиция, на сотрудников которой пара хулиганов напала и покусала.