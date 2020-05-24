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Учёные доказали "болеутоляющий" эффект мата

При этом созвучные выдуманные ругательства оказались бесполезны для снятия дискомфорта.

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Выкрикивание бранных слов помогает легче переносить физическую боль. Об этом свидетельствуют результаты исследования психологов из Кильского университета. Их статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Чтобы доказать пользу мата, учёные провели эксперимент, участники которого должны были погрузить одну руку в ледяную воду температурой около 3–5 градусов и выкрикивать ругательство. Для чистоты опыта одна группа "повышала болевой порог" с помощью настоящих ругательств, другая — схожими по звучанию выдуманными словами. Оказалось, что вымышленный мат не работает.

Хотя не до конца понятно, как бранные слова обретают свою силу, есть предположение, что они усваиваются ещё в детстве и поэтому во время ругани срабатывает некий условный рефлекс, способствующий выбросу эмоций, — поясняют авторы исследования.

Точные причины подобного эффекта мата всё ещё остаются недоказанными, поэтому учёные предлагают в дальнейшем оценить как положительные, так и отрицательные эмоции, возникающие в процессе выкрикивания брани.

Ранее специалисты из Хайфского университета доказали, что прикосновение любимого человека может уменьшать физическую боль.

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