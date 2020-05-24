"Мужчин тянет к марамойкам". Степаненко резко высказалась о пожилых изменщиках

Пожилых мужчин тянет на измены с марамойками. Об этом в эфире шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия-1" заявила Елена Степаненко. Такое заявление прозвучало как ответ на историю Николая Цискаридзе. Известный танцор рассказал, что буквально спас своего подопечного Дениса Родькина от некой марамойки, которая хотела от него лишь денег. Артист предположил, что подобные связи с падшими и недостойными женщинами мужчины совершают по неопытности в молодости и после 40 лет.

— А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам! — заметила Степаненко, вероятно, намекая на своего уже бывшего мужа и телеведущего 74-летнего Евгения Петросяна.

— Ой, это ещё хуже, Лена! — согласился со Степаненко Цискаридзе.