"Мужчин тянет к марамойкам". Степаненко резко высказалась о пожилых изменщиках

Пожилых мужчин тянет на измены с марамойками. Об этом в эфире шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия-1" заявила Елена Степаненко. Такое заявление прозвучало как ответ на историю Николая Цискаридзе. Известный танцор рассказал, что буквально спас своего подопечного Дениса Родькина от некой марамойки, которая хотела от него лишь денег. Артист предположил, что подобные связи с падшими и недостойными женщинами мужчины совершают по неопытности в молодости и после 40 лет.
— А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам! — заметила Степаненко, вероятно, намекая на своего уже бывшего мужа и телеведущего 74-летнего Евгения Петросяна.
— Ой, это ещё хуже, Лена! — согласился со Степаненко Цискаридзе.
Как сообщал Лайф, Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой вскоре после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил 30 лет. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы, однако сначала супруга, а затем и сам юморист резко отреагировали на слухи о рождении ребёнка.