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Трамп предположил, что Путин не хочет его переизбрания

Такую же позицию он видит якобы и у властей Китая.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп полагает, что президент РФ Владимир Путин может не хотеть его переизбрания главой государства.

Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах, — сказал Трамп в интервью в рамках новостной программы Full Measure.

Более того, Трамп полагает, что и власти Китая не хотят его победы на выборах. Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября, Дональд Трамп надеется переизбраться.

Ранее сообщалось о переживаниях президента США по поводу того, что пандемия коронавируса не даст ему победить на выборах.

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