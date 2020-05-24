Трамп предположил, что Путин не хочет его переизбрания

Президент США Дональд Трамп полагает, что президент РФ Владимир Путин может не хотеть его переизбрания главой государства.

— Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах, — сказал Трамп в интервью в рамках новостной программы Full Measure.

Более того, Трамп полагает, что и власти Китая не хотят его победы на выборах. Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября, Дональд Трамп надеется переизбраться.