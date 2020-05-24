Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Вашингтон пытается сделать Москву как можно слабее, уверен глава нижней палаты.

США пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя статью Bloomberg об уровне доверия россиян президенту Владимиру Путину.

— Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, её уважают. Если брать за точку отсчёта 90-е годы, то совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошёл значительный рост. Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш президент, который пользуется доверием населения, — подчеркнул он.

По мнению Володина, для сохранения доминирующего положения в мире США пытаются сделать Россию как можно слабее, чтобы затем её "расчленить". При этом американцы используют в этих целях оппозиционных политиков и СМИ, а также блогеров. Данные орудия в руках Штатов, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции всего лишь пешки для разрушения собственной родины, полагает глава ГД.

Он добавил, что России необходимо противостоять вмешательству в свои внутренние дела, чтобы не допустить разрушения страны.