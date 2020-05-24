В Петербурге при пожаре в квартире погиб музыкант группы Bad Balance

В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире погиб участник хип-хоп-группы Bad Balance Роман Купер Алексеев. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

— 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза, — отмечается в сообщении.

Купер (Роман Алексеев) — участник группы Bad Balance, сольный рэп-артист. Группа получила популярность в России в середине 1990-х годов. Коллеги называют Романа самым техничным рэп-исполнителем и голосом питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом "Йя" и участие в "бессмертном хите" "Питер — я твой".