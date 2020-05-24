В перестрелке на юге Москвы ранен случайный прохожий

В перестрелке, которую устроили неизвестные пока граждане на юге Москвы в районе ЖК "Ясный" на Каширском шоссе, пострадал случайный прохожий. Как стало известно Лайфу, Николай С. 1983 года рождения получил ранение дробью в область живота.
Напомним, перестрелку сегодня вечером у ЖК "Ясный" устроили две группы мужчин. Одни отъезжали на автомобилях, другие их преследовали с оружием, похожим на автоматы. Трое участников инцидента уже задержаны. Двое из них оказались уроженцами Оренбурга.
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Напомним, стрельбу устроили из оружия, похожего на автоматы. Лайф публиковал видео момента стрельбы, снятого очевидцами из окон.