Задержан четвёртый участник перестрелки на юге Москвы

Полицейские задержали ещё одного участника перестрелки на автостоянке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве. Как сообщил Лайфу источник, четвёртый подозреваемый — москвич Василий К. 1974 года рождения.

Мужчина сначала утверждал, что он просто свидетель. Однако против его слов имелся весомый аргумент — видеозапись, на которой его участие в стрельбе отчётливо видно. В итоге Василий признался, что участвовал в перестрелке. Правда, причину произошедшего он не раскрыл.

Также инсайдер пояснил, что у двоих из четверых задержанных не оказалось при себе документов. Их отвезли в отдел для подтверждения личности.