"Люди нарушают". Близнецы из России рассказали Лайфу о жизни в США в условиях пандемии

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С самого начала вспышки коронавирусной инфекции в американском Лос-Анджелесе из магазинов практически пропали продукты длительного хранения, туалетная бумага, куриные яйца, молоко. Их завозили ежедневно, но уже в девять часов утра полки с данными товарами оказывались пусты. Настолько высок был ажиотаж, который продолжался на протяжении месяца. На второй месяц эпидемии ситуация чуть улучшилась, но властям всё равно пришлось вводить ограничение на количество приобретаемого товара. Об этом Лайфу рассказали близнецы — уроженцы российского Дальнего Востока Кирилл и Филипп Ревега, живущие в штате Калифорния.

— По поводу режима самоизоляции и контроля за выходом на улицу. Мы видели много роликов из России, также нам многие родственники и друзья рассказывали, как это происходит в России: достаточно жёстко и чётко всё это регулировали. На улицах были патрули. Как это происходит здесь? Абсолютно это не контролируется. Люди спокойно выходили. Сейчас, когда мы выбираемся в парк, то замечаем, что периодически люди уже не надевают маски. Но в магазин тебя ни при каких условиях не пустят без маски, — рассказали близнецы.

Единственное место, где много полицейских, строго следящих за соблюдением ограничений, — местные пляжи. Однако на пляжах разрешено купаться, выгуливать собак, бегать, нельзя лишь располагаться (сидеть, лежать, загорать). Потому всё больше людей в качестве зон отдыха выбирают городские парки, где полиции нет совсем, благодаря чему все собираются в большие группы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о снижении случаев коронавируса в США, однако страна продолжает оставаться абсолютным лидером как по количеству заболевших, так и умерших от этой болезни людей.