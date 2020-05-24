В династии Романовых были геи? Разбираемся в биографии всех кандидатов

На протяжении многих лет то в СМИ, то в соцсетях всплывают намёки на то, что некоторые представители династии Романовых были гомосексуалами. Рассказываем, откуда растут ноги у слухов, кого из царской семьи подозревают и в чём именно.

Великий князь Константин Константинович (1858–1915) и деревенские банщики

Был поэтом, генералом, учёным, членом Российского императорского дома, двоюродным дядей Николая II. Признавался в своём пороке дневнику, который позже передал в архив Российской академии наук, президентом коей с 1889 по 1915 год и являлся. Но при условии, что содержимое будет обнародовано не раньше, чем через 90 лет после смерти.

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Историки нарушили просьбу вельможи — опубликовали записи в 1994 г. Некоторые детали дневника вогнали специалистов в краску. Выяснилось, что князь Константин Константинович на протяжении долгих лет испытывал сексуальное влечение к представителям своего же пола. И далеко не всегда этому влечению препятствовал.

— Константин Константинович был скрытым геем, постоянно грешившим с банщиками и половыми, — характеризует князя Лев Лурье, российский историк, в своей книге "Град обречённый. Путеводитель по Петербургу перед революцией". И следом приводит выдержку из дневника, в которой вельможа кается в грехе. "Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893 до 1900. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего [1903] года (перед самым рождением нашего очаровательного Георгия), опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, всё ниже и ниже", — пишет великий князь.

О каких банщиках пишет Лурье? На этот вопрос ответит цитата из дневника Константина Константиновича, которую в своей книге приводит уже доктор исторических наук Игорь Викторович Зимин. "23 июня 1904 г. Сергей Сыроежкин был занят и привёл своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачёвых банях. И этого парня я ввёл в грех", — писал Константин Константинович, если верить работе Зимина под названием "Врачи двора его императорского величества".

Родственник императора скрывал свою гомосексуальность всю жизнь. Грешил, судя по другим записям, он исключительно с простолюдинами. И не раз. Нетрадиционная сексуальная ориентация нисколько не помешала Константину Константиновичу стать примерным семьянином и завести с немецкой принцессой Елизаветой Маврикиевной аж 9 детей.

Великий князь Сергей Александрович (1857–1905), который чуть не отказался от жены

Пятый сын императора всероссийского Александра II. Имел титул московского генерал-губернатора. Ещё при жизни ходили слухи о том, что вельможа занимался мужеложством. Более того, есть мнение, что Сергей Александрович основал в Санкт-Петербурге закрытый клуб гомосексуалов. Прямых доказательств сего, впрочем, не существует. Да и в дневнике князь не откровенничал на эту тему.

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— Сергей Александрович живёт со своим адъютантом Мартыновым, что жене предлагал не раз выбрать себе мужа из окружающих её людей, — пишет о князе в своих мемуарах Александра Викторовна Богданович. Была генеральшей и держательницей одного из самых известных в ту пору салонов Санкт-Петербурга, который располагался в доме Мятлевых. Хотя и сама Богданович не обладала безупречной репутацией. Упомянутый ранее Лев Лурье в книге "Петербург Достоевского" называет хозяйку клуба известной столичной сплетницей.

Благо не только её словами ограничиваются свидетельства нетрадиционной ориентации великого князя. Министр иностранных дел граф Владимир Ламсдорф в шутливой форме тоже на это намекал. "По городу циркулирует два новых анекдота: "Москва стояла до сих пор на семи холмах, а теперь должна стоять на одном бугре", — пишет в дневнике Ламсдорф вскоре после того, как Сергей Александрович становится генерал-губернатором. Шутка и намёк кроются в слове "бугре". С французского bougr'e можно перевести в том числе и как "человек с противоестественными наклонностями".

Касалась этой темы и писательница Нина Берберова. В одном из эпизодов своих мемуаров "Чайковский, история одинокой жизни" она называет некоего "знакомого довольно многим преподавателя латыни и греческого" любовником великого князя Сергея Александровича. Берберова приводит этот случай как редкий пример, когда представителя высшего сословия наказали за гомосексуализм. Дескать, за связь с князем безымянный учитель был сослан в Саратов на три года, а после возвращён в Москву.

Сложно игнорировать в этой истории и тот факт, что Сергей Александрович хоть и был женат, но детей не имел. А ещё он презирался остальными членами императорской семьи. Единственным Романовым, который пришёл попрощаться с генерал-губернатором после трагической смерти, стал великий князь Константин Константинович, о котором мы писали выше.

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) и вольные каменщики

Внук всероссийского императора Николая I, генерал, историк и известный коллекционер бабочек. Считается, что великий князь внёс большой вклад в развитие отечественной лепидоптерологии. Тесно контактировал с представителями парижской масонской ложи. Собственно, в том числе и на этом факте базируется предположение о гомосексуальности великого князя.

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Упомянутая ранее Нина Берберова характеризует Николая Михайловича как очень образованного молодого человека, который знал много языков. Меж тем она подмечает за своим объектом наблюдения отсутствие всякого интереса к женскому полу. "За границей водился либо с французскими и английскими учёными-историками, либо с молодыми людьми, которых предпочитал молодым женщинам, относясь к последним более чем холодно. Николай Михайлович был до конца жизни холост и был во многом не похож на остальных членов семейства царя", — цитирует Берберову в своей книге "Великий князь Дмитрий Павлович, или Никому не дано право убивать" историк Вячеслав Лялин.

Дмитрий Павлович здесь очень даже при чём. По информации той же Берберовой, оба великих князя были любовниками. Что вполне может быть правдой. Во-первых, Дмитрий Павлович в раннем детстве осиротел и был усыновлён тем самым Сергеем Александровичем, который приходился младенцу дядей. Некоторые источники утверждают, что последний растлил своего племянника. Во-вторых, Дмитрий Павлович и Николай Михайлович довольно тесно общались. Современники считали Николая Михайловича духовным наставником Дмитрия Павловича. Наставник этот был очень привязан к подопечному. Старший князь провожал родственника в ссылку на персидский фронт, а после часто его навещал.

Великий князь Дмитрий Павлович (1891–1942) и его друг-трансвестит

Внук Александра II и двоюродный брат Николая II. Прежде всего известен как убийца Григория Распутина, которого он, к слову, устранил на пару с князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым. Но не только убийство старца связывает императорского родственника с известным богачом.

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Дмитрий Павлович и Феликс Юсупов дружили с раннего детства. Но по-настоящему сблизились в юности. "Дмитрий Павлович служил в гвардейском конном полку, но не смог ни с кем сблизиться из сослуживцев. В этой обстановке случилось сближение Дмитрия с Феликсом. Князь Феликс постарался заменить Дмитрию сестру, став для него незаменимым человеком", — пишет Вячеслав Лялин.

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