Устроили вечеринку. Четыре игрока "Севильи" извинились за нарушение карантина

Игроки испанского футбольного клуба "Севилья" Эвер Банега, Лукас Окампос, Люк де Йонг и Франко Васкес нарушили карантин, устроив застолье. Об этом сообщает Marca.

Фотографии в социальных сетях опубликовала жена Банеги, но быстро удалила их. Однако пользователи успели сохранить снимки, которые затем распространились в Сети.

Фото © Instagram / valeeeeeeeee_22

Футболисты принесли извинения после того, как фотографии попали в СМИ. Окампос написал в "Инстаграме" о том, что спортсмены нанесли ущерб имиджу команды.

— Мы гарантируем, что осознали ошибку и больше не повторим подобных действий, — отметил он.

Игроки могут быть оштрафованы клубом и Ла Лигой. Последняя может также оштрафовать саму "Севилью".